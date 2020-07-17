"البحباح": ما يحدث في ليبيا ليس صراعا سياسيا لكنه احتلال

قال الدكتور رمضان البحباح، الدبلوماسي الليبي، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع المشايخ والقبائل الليبي، كان تاريخيا، حيث استشعرت الدولة والشعب المصري، بالمخاطر الحقيقية في ليبيا المحتلة، التي جرى احتلالها في 2011، مؤكدا أن ما حدث في ليبيا، ليست ثورة لكنه احتلال سافر ومباشر.

وأضاف "البحباح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الدول العربية، أدركت حجم المؤامرة في ليبيا، وما تتعرض له من عدوان واحتلال، تحولت من خلاله لقاعدة أجنبية لتدمير الأمن القومي العربي عامة والمصري خاصة.

ولفت إلى أن الصمت المصري خلال السنوات الـ6 الماضية، لم يكن صمت فقط، بل كانت مراقبة لما يحدث في ليبيا، مؤكدا أن ما يحدث في ليبيا، ليس صراع سياسي، لكن ليبيا أصبحت دولة محتلة.

وأكد أن من يتحدثون الآن في طرابلس، لم ينتخبهم الشعب بل نصبوا من خلال الأمم المتحدة، وأجبرت دول العالم على الاعتراف بتلك الحكومة المنصبة غصبا عن الشعب الليبي والتي يأتي دورها في الأطماع الاستعمارية، لافتا إلى أن الشعب الليبي رفض تلك الحكومة الاستعمارية.