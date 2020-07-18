أديب: إثارة الإخوان لموضع موقف مصر في ليبيا وأثيوبيا تنفيذ لأوامر قطر

رد الإعلامي عمرو أديب، عن تساؤل الإخوان المسلمين وأتباعهم بشأن اعتزام مصر خوض الحرب في ليبيا إذا ما تجاوزت أو تجاوز الإرهابيون الذين دفعت بهم إلى ليبيا الخط الأحمر، وهو محور "سرت-الجفرة"، بينما لم تعلن الحرب إثيوبيا، رغم عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مفاوضات سد النهضة.

وقال "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "فيه سؤال الناس بتقول سايب دي وماسك دي ليه، الإخوان يحاولون ضرب الداخلية وتخفيف الضغط عن أردوغان".

وأضاف، أن الإخوان يتحدثون بناءً على تعليمات المخابرات التركية، موضحًا أنهم لم يسألوا أردوغان نفس السؤال، بالرغم من أنه يخوض حروبًا في سوريا والعراق والصومال وليبيا، بالإضافة إلى مشكلة مع اليونان ومشكلة مع قبرص.

وتابع أن مصر لم تعتدِ على أحد، موضحًا أنها تدافع عن مقدراتها "حدودها ومياهها"، مشيرًا إلى أن الرئيس جمال عبدالناصر قال قبل أربعين عامًا، إن مصر لا تحتاج شيئًا من ليبيا، لكنها تدافع عن أرضها.

وأوضح: "ليبيا بالنسبة لأردوغان مغارة علي بابا، والقطريون سعداء، لأنهم يضغطون على مصر، لكن هذا الضغط لن يحدث إذا ما فهم الناس طبيعة الوضع، وأن المسألة ليست سهلة أو بسيطة أو سريعة".