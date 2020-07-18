وصول 1060 مصريا عائدين من الكويت إلى 3 مطارات اليوم

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، وصول 1060 مصريا عائدين من الكويت، إلى مطارات "القاهرة، سوهاج، وأسيوط" وذلك عبر 6 رحلات جوية، على مدار اليوم السبت خلال الـ 24 ساعة القادمه.

وقالت مصادر مطلعة بالوزارة، إنه من المنتظر أن يستقبل مطار القاهرة الدولى 4 رحلات، تقل على متنها 625 مصريا، ويستقبل مطار أسيوط الدولي رحلة واحدة تقل على متنها 290 راكبا.

فيما يستقبل مطار سوهاج الدولي رحلة تقل على متنها 145 راكبا.

وتتخذ سلطات الطيران المدني كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والعاملين ولحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.