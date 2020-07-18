الأرصاد الجوية: طقس الأحد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقسا مائلا للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع نزول الشبورة المائية صباحا، وأن تشهد السواحل الشمالية، طقس معتدل والرياح معتدلة.

كما توقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارا، وأن يشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة والرياح معتدلة، وتوقع الخبراء، أن يسود ليلاً طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وأن يكون على شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس معتدل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة فالعظمى هي 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24، ومطروح العظمى 28 والصغرى 21 ، وسوهاج العظمى 38 والصغرى 25، وقنا العظمى 39 والصغرى 27، والأقصر العظمى 40 والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 والصغرى 29.