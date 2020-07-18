فيديو.. الأرصاد تؤكد تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي حتى سبتمبر: "بيحصل كل سنة"

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ منخفض الهند الموسمي يؤثر على مصر في كل عام في فصل الصيف ويبدأ من منتصف شهر 6 ويستمر حتى بدايات شهر 9، وهذا يعني أنَّ تأثير منخفض الهند الموسمي بدأ منذ الشهر الماضي ومستمر حتى نهاية شهر 8 وبداية شهر 9.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة "ten" أنَّ منخفض الهند الموسمي يجلب كتلة هوائية شديدة الحرارة وتمر على شبه الجزيرة العربية المعروفة بارتفاع درجة حرارتها.

وشرحت أنَّ الكتلة الهوائية تمر على البحرين الأحمر والمتوسط وتقل درجات الحرارة بالكتلة الهوائية وتصل درجات الحرارة أقل بكثير من درجات الحرارة الموجودة بشبه الجزيرة العربية.

وتابعت: "رغم أنَّ درجات الحرارة تقل بالكتلة الهوائية، فالهواء يتحمل بكميات مرتفعة من بخار الماء نتيجة مروره على مسطح كبير مثل البحر المتوسط، ويبدأ يتحمل بنسب عالية من بخار الماء الذي يؤدي لارتفاع نسبة الرطوبة، ورغم أن درجات الحرارة تكون أقل، فنسب الرطوبة تكون مرتفعة ونسب الرطوبة المرتفعة تزيد الإحساس من درجات الحرارة"، مؤكّدة أنَّ الفترة الماضية لم ترتفع درجات الحرارة بصورة كبيرة.

وأشارت إلى أنَّ أمس وأول أمس سجّلت درجات الحرارة العظمى على القاهرة 33 درجة والمتوقع لها اليوم وحتى نهاية الأسبوع 34 و35 درجة، وهي درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، ولكن نسب الرطوبة مرتفعة جدًا وتصل لـ80% و85% في الوجه البحري والقاهرة وتصل لـ90% بالنسبة للسواحل الشمالية، مما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة وتؤدي لتكون شبورة مائية في الصباح الباكر ولكنها شبورة مائية خفيفة وغير مؤثرة على حركة المرور والسفر.