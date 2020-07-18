خضروات وفاكهة.. تعرف على الوجبة الغذائية المتكاملة لمصابي كورونا

بعد خضوع عدد كبير من أصحاب الحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد للعلاج في المنزل، قدم مركز المعلومات الدوائية التابع لهيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الغذائية للبالغين لتحقيق غذاء متوازن كل يوم للحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والبروتينات ومضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم لتعزيز الصحة وتقوية المناعة بدلاً من الإفراط في تناول المستحضرات الطبية وجاءت تلك النصائح كالتالي:

1- تناول الخضروات بمعدل بمعدل 400 جرام يوميا.

2- تناول الفواكه بمعدل 320 جرام يوميا.

3- تناول الحبوب بمعدل 180 جرام يوميا.

4- اللحوم والبقوليات بمعدل 160 جرام يوميا "اللحوم الحمراء مرة إلى مرتين في الأسبوع والدواجن مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع".

5- شرب المياه يوميا بمعدل يتراوح ما بين 8-10 أكواب.