"عدم استخدام مراوح وتعقيم الحمام وغذاء متوازن".. إجراءات العزل المنزلي

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، إن 80% من مصابي فيروس كورونا حالتهم الصحية بسيطة، كما أن عدد العائدين من الخارج سيزيد.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON"، أنه يجب تخصيص غرفة منفصلة في المنزل، وألا تكون مكدسة بالأثاث، مع عدم تشغيل المراوح، وأن لا يدخلها أحدًا غيره.

وتابع: "الشخص المسؤول عن رعاية المصاب يجب ألا يكون مسنًا أو مصابًا بأي أعراض، ويجب إتاحة حمام واحد، أما لو كان المنزل يحتوي على حمام واحد، فيجب تعقيمه بشكل كامل بعد خروجه".

أما عن طعامه، قال: "يجب أن يحصل على غذاء متوازن، يحتوي على بروتين، فيتامينات وأملاح معدنية، وليست هناك ممنوعات".