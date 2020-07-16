مهرجان تورنتو السينمائي يعلن عن تكريم كيت وينسليت

جائزة أخرى تضاف إلى الممثلة الإنجليزية كيت وينسليت، بعدما أعلن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي TIFF، عن تكريمها بجائزة Tribute في الدورة التي تحمل رقم 45، والتي ستقام من يوم من 10 إلى 20 سبتمبر.

وقالت جوانا فيسينتي، المديرة التنفيذية لـ TIFF ، في بيان صباح اليوم: "يستمر حضور كيت الرائع على الشاشة في جذب الجماهير والممثلين وإلهامهم".

وأضافت: "من أول عمل لها ووجودها على الشاشة قوي وشجاع مثل الشخصيات اللاتي اختارت تجسيدهن. ويسعدنا تكريم موهبتها غير العادية في المهرجان هذا العام".

وستتلقى وينسلت التكريم خلال المهرجان الذي يقام "أون لاين" هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكرم تورونتو السينمائي من قبل خواكين فينيكس، وميريل ستريب، وتايكا وايتيتي، وروجر ديكنز، وديفيد فوستر، وغيرهم.