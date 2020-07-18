النقل الأمريكية: استئناف الرحلات الجوية للهند بدءا من 23 يوليو الجاري

أعلنت وزارة النقل الأمريكية، أن الحكومة الهندية وافقت على السماح لشركات الطيران الأمريكية باستئناف رحلات الركاب على خط الولايات المتحدة الهند ابتداء من 23 يوليو الجاري بعد تسوية الخلافات، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة، اتهمت الحكومة الهندية في يونيو الماضي بممارسة‭ ‬"أساليب غير منصفة وتتسم بالتمييز" بشأن خدمات النقل الجوي العارض من وإلى الهند، وأصدرت أمرا يلزم شركات الطيران الهندية بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص قبل القيام برحلات طيران عارض.

وقالت الوزارة، إنها سحبت هذا الأمر ووافقت أيضا على طلب شركة "أير أنديا" للقيام برحلات طيران عارض لنقل الركاب بين الولايات المتحدة والهند.