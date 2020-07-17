التنمية المحلية تحدد الحالات الممنوعة من التصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم وقف البناء نهائيا بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الرئيسية منذ 24 مايو الماضى ولمدة 6 أشهر تنتهى في نوفمبر المقبل، وفق توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والتنفيذ والمتابعة من خلال الكتب الدورية لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي إلى المحافظين.

وأضاف قاسم لـ "الوطن"، أن مخالفات البناء تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بعد تعامل أجهزة الدولة بكل حزم مع الملف، وإنفاذ القانون على المخالفين وإزالة المخالفات وتحويل المخالف للنيابة العسكرية، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية بالنسق العمرانى ومنع إقامة أي عشوائيات أخرى في ظل سياسة الدولة للقضاء على العشوائيات وعدم الضغط على المرافق.

وأكد أن أي مخالفة بناء جديدة في تلك الأماكن سيتم إزالتها بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالف من تحرير محضر والإحالة للنيابة العسكرية.

وأشار إلى أنه جار دراسة وضع بعض المناطق والأحياء من حيث الحيز العمرانى والكثافة السكانية والخدمات والمرافق الموجودة ومدى استيعابها لأي زيادة سكانية من عدمه حيث سيتم وقف تراخيص البناء بها حال وجود كثافة سكانية عالية.

ولفت "قاسم"، إلى أن التصالح فى مخالفات البناء لاينطبق على أي مخالفة تمت داخل الحيز العمرانى بعد شهر أبريل 2018، وأيضا خارج الحيز العمرانى بعد شهر يوليو 2017، داعيا المواطنين الراغبين فى التصالح سداد 25% قيمة جدية التصالح ويستمر السداد لمدة شهر بداية من منتصف يوليو الجارى، وإلا يتم إزالة المخالفة على الفور.