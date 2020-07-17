التنمية المحلية: يمكن تقديم تظلم في حالة رفض التصالح بمخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يجيز لمن رفض طلبه بالتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

وأضاف قاسم لـ "الوطن" إن التظلم تنظره لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار مجلس الدولة وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية لديهما خبرة لا تقل عن عشرة سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.