رامي جمال ينشر صورة لوالده: مشوفش فيك وحش أبدا

تعرض والد الفنان رامي جمال، لوعكة صحية مؤخرًا، وذلك حسب ما نشر "رامي" عبر حسابه على موقع انستجرام، صورة لوالده وهو يرقد على أحد الآسرة، مرتديًا الكمامة الطبية، ويده موصولة بأنبوبة خاصة بالتحاليل.

وعلّق رامي جمال، على صورة والده، قائلًا: سلامتك يابابا، مشوفش فيك وحش أبدًا.

ولم يوضح "رامي"، تفاصيل الوعكة الصحية التي يمر بها والده، مكتفيًا فقط بالدعاء له.

ومنذ أيام انتهى الفنان رامي جمال من تسجيل ثلاثة أغنيات جديدة في ألبومه الجديد الذي من المقرر، أن يطرح مع بداية العام المقبل.

وأوضح جمال لـ"الوطن"، أن الأغنيات التي انتهى من تسجيلها هي مع الشعراء جمال الخولي ومحمد عاطف وأحمد المالكي.

كان ألبوم رامي جمال السابق "أنا لوحدي" قد تصدر تريند "يوتيوب" بجميع أغنيات الألبوم لفترة طويلة.

وتعاون رامي جمال في ألبومه مع الشعراء تامر حسين، محمد عاطف، جمال الخولي، أحمد المالكي، شادي نور، أحمد عرفان، رقية عبدالعزيز، مصطفى حسن، محمد أبو نعمة، ومع المحلنين: بلال سرور، محمد أنيس، ياسر نور، مدين، وكان التوزيع الموسيقى لكل من "توما، نادر حمدي، شريف مكاوي، أحمد إبراهيم، أحمد المغربي، وسام عبدالمنعم، كريم عبدالوهاب، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن وقدم 9 أغنيات".