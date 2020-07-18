محافظ الغربية يوجه بإزالة التعديات على الطريق الدولي

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة ميدانية، تفقد خلالها الطريق السريع من مدخل طنطا، وطريق طنطا - كفر الشيخ الدولي.

ووجه محافظ الغربية برفع الأتربة والتراكمات الخرسانية والإشغالات والقمامة الموجوده على جانبي الطريق، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية مع أصحاب التعديات الموجودة على الطريق الدولي طنطا - كفر الشيخ.

وطالب المحافظ وكيل وزارة الري بتطهير مصرف بزمام قرية "أميوط" على الطريق الدولي، وكذلك مصرف قرية الرياينة من على نفس الطريق، كما تم رفع عربة فول وعربة مشروبات وسحب رخصتين قيادة للسير عكس الاتجاه.