بينهم أول سيدة.. 18 إجمالي المرشحين لانتخابات "الشيوخ" في كفر الشيخ

استقبلت اللجنة المختصة باستلام أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار سعد السعدني رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، اليوم الجمعة، أوراق مرشح واحد، وهي الدكتورة أميرة عبد السلام أول سيدة تترشح في الانتخابات تعمل أستاذة جامعية، ليرتفع عدد المتقدمين لـ18 مرشحاً محتملاً.

والتزم جميع المترددين والمتواجدين بالمحكمة، بتنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث جرى مراعاة المسافات الآمنة وارتداء الكمامات وتطهير أماكن التقديم.

وسيتنافس أبناء كفر الشيخ، على 3 مقاعد فردية جرى تخصيصها للمحافظة.