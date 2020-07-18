كتلة "ستات أد التحدي" تطلق مبادرة لدعم شباب مصر

تنفيذا لمبادرة الرئيس حياة كريمة، أعلنت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس كتلة "ستات وشباب أد التحدي"، إطلاق مبادرة بالتعاون مع جمعية سحر الحياة بعنوان "ادعم شباب مصر لأنهم سحر الحياة وأد التحدي"، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تستهدف خلق فرص عمل للشباب (شابين من أبناء عضوات الكتلة وشابين من جمعية سحر الحياة)، وهذه بداية للمبادرة، وتوفير كل الإمكانيات لديهم وتقديم يد العون لهم لتوفير فرص عمل لتحقيق ذات هؤلاء الشباب.

وأشارت عطوة، في بيان لها، إلى أن هذه المبادرة تستهدف توفير بعض الآليات للشباب العاطل لتشغيلهم، وأهمها توفير عدد موتوسيكلات لهؤلاء الشباب والاستفادة منها في عمليات التوصيل، مما سيساهم في فتح باب جديد للرزق، لا سيما وأن هناك العديد من الشباب يعولون أسرهم ويحتاجون لمصدر دخل يومي، الأمر الذي تحاول المبادرة تحقيقه معاونة لهؤلاء الشباب.

وأوضحت أن المبادرة ستختار شابين من جمعية سحر الحياة لمن هو لا عمل لهم، وسيقومون بإعطائه الموتسيكل للعمل عليه، منوهة أنه سيكون هناك متابعة مستمرة ورقابة شديدة على هؤلاء الشباب للتأكد من أنهم يعملون بجد واجتهاد، وذلك دون أخذ جزء من إيرادات هذه الموتوسيكلات، فالمتابعة للاطمئنان فقط، وإيراد عملهم سيذهب لهم ولأسرهم.

وأضافت أن المبادرة تستهدف في البداية 4 شباب، شابين من أبناء عضوات الكتلة وشابين من جمعية سحر الحياة، وهذه بداية للمبادرة، وتوفير موتوسيكلات لهم، على أن يتم توسيعها فيما بعد.