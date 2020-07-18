محافظ بورسعيد يناقش تعزيز التعاون مع رئيس هيئة قناة السويس

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بديوان عام المحافظة، للحديث حول عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز بالتعاون بين محافظة بورسعيد ورئيس هيئة قناة السويس.

وأشاد اللواء عادل الغضبان، بالدور المجتمعي لهيئة قناة السويس، وتعاونها المثمر مع المحافظة في العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، مؤكدا أن هيئة قناة السويس كان لها دور رئيسي في تقديم الدعم للمحافظة فيما يخص إنشاء السوق الحضاري الجديد في مدينة بورفؤاد، والذي يعد طفرة في مجال المشروعات التنموية المقدمة لأهالي مدينة بورفؤاد.

وأعرب الفريق أسامة ربيع، عن فخره بمجمل الإنجازات التي شهدتها محافظة بورسعيد خلال زمن قياسي، مؤكدا أن بورسعيد تتخذ خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة في كافة القطاعات، لافتا إلى أن هيئة قناة السويس ترحب بكافة أوجه التعاون مع محافظة بورسعيد لتحقيق مزيد من التنمية على أرض المحافظة.