فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإطلاق الأسرى المرضى

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم، مؤسسات المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياتها لردع إسرائيل ومساءلتها والضغط عليها لإطلاق سراح الأسير المريض كمال أبو وعر فورا، والإفراج عن جميع الأسرى المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء، والإداريين ومن شارفت محكوميتهم على الانتهاء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن ذلك خلال خلال اتصالات ورسائل رسمية وجهها عريقات بتعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووزراء خارجية روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وأمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي.

وجدد عريقات، في رسائله، مطلب منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، بإرسال بعثة تحقيق ومراقبة لسجون الاحتلال، والتحقيق في الجرائم المتواصلة والممنهجة والمخالفة لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، مؤكداً أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لا يزال نشطا، ويوجد مئات الأسرى المرضى وذوو الحالات الصحية الصعبة التي تجعلهم أكثر عرضة للإصابة به.

واستعرض عريقات، خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال في ظل تفشي الفيروس، وعدم توفير الإدارة للمعقمات ومواد التنظيف، وأثر ذلك على حياة الأسرى، خاصة 700 أسير مريض بمن فيهم 300 يعانون أمراضا مزمنة وبحاجة إلى علاج مستمر.

وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أن جريمة الإهمال الطبي المتعمد تتصدر خروقات قوات الاحتلال لحقوق الأسرى، وهي تستدعي تحركا دوليا فوريا وإجراءات فاعلة لضمان سلامتهم، وتوفير الحماية لهم.

وشرح عريقات وضع الأسير المريض كمال أبو وعر "46 عاما"، وخطورة وضعه الصحي خاصة بعد إصابته بالفيروس، وضرورة الإفراج عنه وعن الأسرى المرضى قبل فوات الأوان.