فلسطين وفرنسا تبحثان تطورات القضية الفلسطينية

بحث سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، اليوم، مع السناتور جيلبير روجيه، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الفلسطينية في مجلس الشيوخ الفرنسي، آخر تطورات القضية الفلسطينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان، إلى مشروع الضم الإسرائيلي لمساحات من أراضي دولة فلسطين المحتلة، حيث أكد السفير الفلسطيني على صلابة موقف بلاده الرافض لأية تنازلات في هذا الشأن، مستنداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والى الإجماع الدولي الرافض لهذه الخطة، والقاضي بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وشكر الهرفي، فرنسا على موقفها المعلن والرافض لهذا المشروع، وعلى دورها الكبير في تشكيل موقف أوروبي ودولي موحد متمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية فلسطين.

بدوره، أكد روجيه، استمرار العمل على المستوى الأوروبي لتحشيد موقف برلماني أوروبي رافض لخطة الضم ورافض للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، منوهاً إلى العريضة التي وقعها أكثر من ألف برلماني أوروبي ضد خطة الضم الإسرائيلية، والتي تعكس موقف الشعوب الأوروبية بشكل عام والشعب الفرنسي بشكل خاص.

وأشاد روجيه، بالإجماع الدولي الذي ساهمت فرنسا في تشكيله والرافض لخطة الضم وللمشروع الأمريكي لتسوية الصراع، والذي لعب دوراً كبيراً في عدم التزام رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموعد الذي حدده في الأول من يوليو الجاري للبدء بإجراءات ضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

واعتبر روجيه، أن قوة الموقف الفرنسي نابعة من أن جميع التيارات السياسية في فرنسا ترفض خطة الضم هذه وترى أنها مخالفة للقانون الدولي.