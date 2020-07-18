"جونز هوبكنز": إصابات كورونا تتجاوز الـ14 مليون حول العالم

أظهرت إحصائيات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم، أن حالات الإصابة بجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" تجاوزت 14 مليون حالة، فيما تجاوزت الوفيات الـ600 ألف حالة حول العالم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأشارت الإحصائيات التي نشرها المركز التابع للجامعة والمتخصص برصد الجائحة محليا وعالميا إلى أن الحصيلة الإجمالية بلغت 14.109.173 إصابة و602.711 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت الجامعة، أن الولايات المتحدة والبرازيل احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على مستوى العالم في عدد حالات الاصابة والوفاة بالفيروس مشيرة إلى أنها الدولتان الوحيدتان اللتان سجلتا أكثر من مليون حالة