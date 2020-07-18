في اللحظات الأخيرة.. الفلاح الفصيح يتقدم بأوراق ترشحه لـ"الشيوخ" بقنا

واصلت محكمة قنا الابتدائية، بإشراف المستشار إيهاب خلف الله، اليوم السبت، لليوم الثامن على التوالي وآخر أيام التقديم، استقبال طلبات المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة قنا للنظام الفردي والقائمة، وسط إجراءات أمنية مشددة من الأجهزة الأمنية في محافظة قنا.

وأبرز المتقدمين في اليوم الأخير للنظام الفردي، الحاج حمام على عمر، ابن قرية المراشدة بمركز الوقف، الملقب بـ"الفلاح الفصيح"، الذي تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح صوامع المراشدة، وذلك قبل دقائق من غلق باب التقديم لليوم الأخير .

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات حددت لمحافظة قنا 6 مقاعد في مجلس الشيوخ، 3 بنظام القائمة و3 بنظام الفردي.

وأعلنت القائمة الوطنية "من أجل مصر" مرشحيها بنظام القائمة، وهو اللواء طارق رسلان، والدكتور أحمد عبدالماجد، الصحفي أسامة الهواري.