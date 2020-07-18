ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 13711 بكوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع إجمالي حصيلة الجائحة إلى 13711 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها القول في بيان إنه تم أيضا تسجيل حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الضحايا إلى 294 حالة.

وأشارت المراكز الكورية، إلى أن الإصابات الجديدة بينها 11 حالة لانتقال العدوى محليا و28 حالة قادمة من الخارج.

وكانت كوريا الجنوبية بدأت منذ الاثنين الماضي تطبيق قرار بشأن تقديم القادمين من 4 دول هي بنجلاديش وباكستان وكازاخستان وقيرجيزستان شهادة خلو من الفيروس، فيما أشارت إلى أنه سيتم إضافة دولتين أخريين إلى القائمة ابتداء من الثلاثاء المقبل.

وفي اليابان، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل 663 إصابة جديدة بكورونا المستجد ما يرفع إجمالي المصابين بالفيروس التنفسي في البلاد إلى 24651 شخصا.

وقالت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، إنها لم تسجل أي وفيات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر عدد ضحايا الفيروس عند 985 شخصا.

وأضافت وزارة الصحة اليابانية، أن طوكيو التي توصف بأنها الأكثر تضررا بالفيروس سجلت 290 إصابة لتسجل رقما قياسيا جديدا للحصيلة اليومية بالمدينة ما يرفع مجموع الحالات في العاصمة اليابانية التي يسكنها نحو 14 مليون نسمة إلى 9223 حالة.

وأشارت الصحة اليابانية، إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوفيات والإصابات التي سجلت على متن سفينة "دياموند برينسيس" السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.

ومنذ أن رفعت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد أواخر شهر مايو الماضي أخذ منحنى الاصابات في طوكيو اتجاها تصاعديا يوميا خاصة في أماكن العمل والمسارح والمقاهي وسط اعتزام الحكومة لإطلاق حملة ترويج السياحة المحلية في 22 يوليو الجاري لكنها استبعدت طوكيو من حملة الدعم بسبب مخاوف من عودة تفشي الفيروس.