كوريا الجنوبية تمدد تحذير السفر للخارج حتى منتصف أغسطس بسبب كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم، تمديد التحذير الخاص بالسفر إلى الخارج لمدة شهر آخر حتى منتصف أغسطس المقبل وسط المخاوف بشأن جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت الوزارة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن التحذير يوصي المواطنين بعدم السفر إلى الخارج وسيكون ساري المفعول حتى 19 أغسطس المقبل ما لم يتم إجراء تمديد إضافي.

وأضافت الوزارة أن القرار الأخير اتُّخِذ بناءً على تقييم الوضع العالمي الحالي لانتشار "كوفيد-19" واستمرار الحالات الوافدة المصابة بالفيروس الشديد العدوى.

وأبلغت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن 60 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، من بينها 39 إصابة وافدة من الخارج؛ مما رفع إجمالي الحالات إلى 13,672 حالة، منذ بداية تفشي الفيروس في كوريا الجنوبية منتصف يناير الماضي. ويمثل ذلك التمديد الثالث هذا العام، منذ صدور تحذير السفر الأول في مارس الماضي.