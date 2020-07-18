المحكمة ترفض معادلة شهادة طالبة لعدم تقديم أوراقها للجنة المختصة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة "السادسة موضوع"، طعن طالبة حصلت على شهادة البكالوريوس من كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة الأمريكية المفتوحة، وتطالب بمعادلتها بالشهادة التي تمنحها جامعة الأزهر، وألزمت الطالبة بالمصروفات، بعد اكتشاف المحكمة عدم تقديمها أية أوراق أو شهادات للجنة المعادلات.

وثبت لدى المحكمة، أن الباحثة سجلت بالجامعة الأمريكية المفتوحة للحصول على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية والعربية، وحصلت عليها في عام 2010، وتطالب وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن معادلة هذه الشهادة بالشهادة التي تمنحها جامعة الأزهر، وخلت أوراق الطعن مما يفيد تقدم الطاعنة بطلب إلى لجنة المعادلات بالجامعة لمعادلة شهادتها، أو تقديم أية شهادات أو أورق سواء للجامعة أو أمام محكمة أول درجة، ولم تتقدم سوى بالتماس إلى مكتب خدمة المواطنين بالجامعة بعد صدور حكم أول درجة.

وتم الرد عليها بأن الطالبة لم تتقدم إلى لجنة المعادلات بالجامعة بأي شهادات أو أورق، ومن ثم فإن مقتضى ذلك ولازمه انتفاء القرار السلبي بالامتناع عن معادلة تلك الشهادة في جانب الجامعة، وبالتالي انعدام محل دعوى الإلغاء بما يستتبع عدم قبولها لانتفاء القرار الإداري.