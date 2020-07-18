أغلبهم مسنين.. جراحات متعددة ناجحة لمصابي كورونا بـ"مستشفيات تعليمية"

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إجراء الطواقم الطبية، للعديد من التدخلات الجراحية الدقيقة والناجحة، لإنقاذ عدد من مصابي فيروس كورونا المستجد، في عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور باسم عيسى مدير معهد الأمراض المتوطنة والكبد، إن إحدى المريضات وتبلغ من العمر 62 عاما، ويشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وجد أنها تعانى من انسداد بالقناة المرارية، نتيجة وجود حصوات والتهابات شديده بالقنوات المرارية، أدت إلى صدمة تسممية وهبوط حاد بضغط الدم، وارتفاع بوظائف الكلى، كادت أن تودى بحياتها.

وأضاف "عيسى"، أنه على الفور قام فريق طبى متميز من أبطال المعهد بعمل منظار قنوات مرارية، وتركيب دعامة بالقناة المرارية، لتستقر الحالة وتم حجزها بالرعاية المركزة للمتابعة على مدار الساعة، كما قام أطباء قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، معهد الأمراض المتوطنة والكبد، بعمل بذل لخراج كبير الحجم في البطن، لمريضة سكر مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عن طريق تركيب قسطرة بذل خارجي، استرشادا بالموجات الصوتية بتخدير موضعي.

وفي مستشفى المطرية، أجرى الأطباء عدة تدخلات جراحية بمنتهى البطولة والفداء، حيث تم إنقاذ مريض يبلغ من العمر 40 سنة، يعاني من كورونا، وآلام شديدة بالصدر، وتم تشخيص الحالة جلطة حادة بالشريان التاجي.

وقال الدكتور وائل الدرندلى مدير مستشفى المطرية التعليمي، إنه على الفور تم نقل المريض إلى قسطرة القلب وتصوير الشرايين، وتبين وجود انسداد كامل للشريان الأمامي الأيسر النازل، وتم عمل قسطرة علاجية، وتوسيع للشريان، وتركيب دعامتين، والمريض حالته مستقرة، وتم نقله إلى رعاية القلب لإستكمال العلاج.

وأضاف " الدرندلي"، أنه حضر أيضا إلى المستشفى، مريض يعاني من كسر مضاعف بالكاحل الأيسر، مع وجود فقدان بجزء كبير من الجلد والأنسجة والعظام، وذلك نتيجة حادث قطار، وبعد استقرار الحالة العامة له، أجريت له جراحة تنظيف واستئصال الأنسجة الميتة، وتم عمل مثبت خارجي مثلثي وحالته الآن مستقرة، ويحظى بكامل الرعاية، كما تم التعامل مع مريض آخر، يعاني من كسر أعلى عظمة الفخذ الأيمن، وتم إجراء جراحة تثبيت مفتوح بواسطة شريحة معدنية ومسامير، لافتا إلى أنه يخضع الآن للعلاج والرعاية الطبية الكاملة.

وتابع مدير مستشفى المطرية، أن المستشفى استقبل مريضه تعاني من كسر بقاعدة عنق الفخذ الأيمن، وتعاني من أعراض التهاب رئوي نتيجه إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأنه بعد استقرار الحاله العامة لها، أجريت لها جراحة وتثبيت بواسطة مسمار فخذي ديناميكي حركي، وحالتها مستقره الآن.

كما تم التعامل مع مريض، يعاني من كسر غير مستقر أعلى عظمة الفخذ الأيسر، ويعاني من أعراض التهاب رئوي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأدخل للرعاية المركزة وعند استقرار الحالة العامة، وتعافيه نسبيا من أعراض الجهاز التنفسي، أجريت له جراحه رد وتثبيت بواسطة مسمار نخاعي تشابكي لأعلى عظمة الفخذ، والحالة مستقرة، وتخضع للعلاج الآن.

وفي مستشفى الساحل التعليمي، أفاد الدكتور عبدالفتاح حجازى مدير المستشفى، بأنه تم إنقاذ مريضة عمرها 65 عاما مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتعاني من ارتفاع في وظائف الكلى، نتيجة لانسداد بحصوة في الحالب الأيمن، وأنه تم تفتيت الحصوة عن طريق منظار الحالب، وتركيب دعامتين بالحالبين، تحت إشراف الدكتور محمد الأتربى استشارى جراحة المسالك البولية.

وفي مستشفى دمنهور التعليمي، قال الدكتور عبدالفتاح حجازى مدير المستشفى، إنه تم اليوم، إجراء تدخل جراحى عاجل لإنقاذ مريض يبلغ من العمر 67 سنة، ومصاب بفيروس كورونا المستجد، ويعاني من قرحة معدة متفجرة، أنه تم اجراء الاسعافات الأولية اللازمة، وتحضير المريض للعمليات، وتم التعامل مع القرحة وإصلاحها جراحيا، والمريض الآن بالعناية المركزة، ويقوم فريق الجراحة بالمتابعة اليومية.

أما مستشفى الأحرار التعليمي، أكد الدكتور عبدالكريم العراقى مدير المستشفى، أنه تم عمل منظار ربط لدوالي المرئ لمريض يعاني من فيروس كوفيد-19، وأورام بالكبد بقسم الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، كما تم إجراء عملية لمريض كورونا يبلغ من العمر (80) سنة، لتثبيت كسر بمفصل الفخذ بعمليات الطوارئ بالمستشفى، وتم تركيب شرائح ومسامير.

وفي مستشفى سوهاج التعليمي، قام أطباء قسم النساء والتوليد، بإجراء ثالث عملية قيصرية بالمستشفى، لأم مصابة بفيروس كورونا المستجد، وقال الدكتور أحمد عز العرب مدير المستشفى، إن حالة الأم والمولود مستقرة، وتحت الرعاية والمتابعة على مدار الساعة.