المستشفيات التعليمية تنعي 2 من العاملين بها لوفاتهما بكورونا

نعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، 2 من العاملين بها، وهما خميس عامر بإدارة العلاقات العامة بمستشفى دمنهور التعليمي، وخالد حجاج فني التمريض بمستشفى بنها التعليمي.

وتقدم الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة ونواب رئيس الهيئة، والعاملين، بخالص التعازي والمواساة لأسر الفقيدين، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الزميلين بواسع رحمته، وأن يُسكنهما فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهما وأصدقائهما وزملائهما خالص الصبر والسلوان.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، بينها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم واتس آب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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