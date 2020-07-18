أمل الطائر يجري عملية جراحية في مستشفى المعادي العسكري

كشفت الفنانة السعودية حنين علي، عن إجراء الشاعر أمل الطائر عملية جراحية اليوم، بعد أن كانت تأجلت بسبب أمراضه المزمنة.

وكتبت الملحنة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الشاعر طيب القلب أمل الطائر.. هو الآن بغرفة العملية ويحتاج لدعواتكم".

يذكر أن الطائر كان أصيب بجلطة بالمخ، وقام عدد كبير من الفنانين بالاطمئنان عليه منهم حكيم ومصطفى كامل.

يذكر أن أمل الطائر قدم خلال مسيرته ما يزيد عن الـ700 أغنية، أبرزها أغنيات حكيم نار، ونظرة، وبيني وبينك، وأفرض، والسلاموا عليكوا، والحق عليه، ابوسه، وغيرها.