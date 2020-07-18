 بالأسماء.. 47 مرشحا محتملا على 3 مقاعد فردية بقنا

أغلقت محكمة قنا الابتدائية بإشراف المستشار إيهاب خلف الله، أبوابها، بعد انتهاء المدة المحددة لاستقبال طلبات المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة قنا للنظام الفردي، وبلغ عدد من تقدموا بأوراقهم 47 مرشحًا بينهم 6 سيدات.

وجاءت أسماء من تقدموا رسميًا للترشح بمحكمة قنا الابتدائية، بحسب بيان رسمي كالآتي: أبوالنجا محمود عثمان المحرزي - محمد كمال محمود موسى - عبدالراضي عربي محمد حسن - سيد أحمد فؤاد أبو زيد - عبدالناصر أحمد إسماعيل - عبدالصمد عبداللطيف - أشرف عبدالغفار محمد - أحمد ربيع محمد يوسف - عبدالغني زيدان علي - علاء الدين حلمي إبراهيم - مصطفى كمال عبدالوهاب - الحسن علي عباس - خالد حمادة قاسم - مجدي قرشي يوسف - مساعد فارس محمد- ابتسام محمد أحمد - علاء الدين عزوز - عربي أبو زيد أحمد - منتصر محمود أحمد - عاطف محمد كمال - محمود الكبير الصغير - يامنة محمود محمد - محمود السنوسي محمود - أحمد إبراهيم الأمير - نان نصر الله ذكي - سلوى أبوالوفا أحمد - جمال عبدالله إسماعيل - رضا فتحى رسلان - عصام عطا الله محمد- هاني محمود توفيق - منصور محمد عبدالرحيم - كواعب أحمد محمد - محمود أبوبكر أحمد - حسين أحمد علي - أشرف حافظ عبداللطيف - محمود أبو السعود أحمد - عماد بارتي دميتري- اسيا محمد أحمد -سناء حسان طايع - عياد صبري سلامة - هشام فهمي الخبير- صادق فتحي صادق- حمام علي عمر - نبيل بخيت سيد-عبدالله أبوالعلا محمد- عبدالفتاح محمود دنقل.

واعلنت القائمة الوطنية من أجل مصر مرشحيها بنظام القائمة، وهم اللواء طارق رسلان، والدكتور أحمد عبدالماجد، والصحفي أسامة الهواري.

يًذكر أن اللجنة العليا للانتخابات حددت لمحافظة قنا 6 مقاعد في مجلس الشيوخ، 3 بنظام القائمة و3 بنظام الفردي.