تعافي حالتين من المصابين بفيروس كورونا بأسوان

كشف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي بأسوان، عن تعافي حالتين من الإصابة بكورونا من بين مصابين المتواجدين بمستشفى عزل الصداقة التخصصي، وهم "غريب. ع، وحسين. ع"، بعد التأكد من تمام شفاءهما من المرض.

ومستشفي أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة هي المركز الرئيسي للعزل بأسوان خاصة للحالات الحرجة بمدينة أسوان، وجرى تجهيزها لاستقبال حالات العزل، ويوجد بها 132 سريرًا، بالإضافة إلى 9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع حالات الإصابة بكورونا.