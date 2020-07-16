أخبار البنوك.. تفاصيل شهادات الادخار السباعية "نماء" من بنك فيصل

يقدم بنك فيصل الإسلامي خدمات مختلفة لعملائه ما بين الحسابات وصناديق الاستثمار، والشهادات، وفي ضوء أخبار البنوك التي تقدمها "الوطن" بشكل يومي للمتابعين والقراء، تستعرض "الوطن" تفاصيل شهادات الإدخار السباعية "نماء"، ذات العائد المجمع من بنك فيصل الإسلامي، وفق الموقع الالكتروني الرسمي للبنك كالتالي:

- مدة الشهادة 7 سنوات تبدأ من أول الشهر التالي لشهر الشراء.

- تصدر الشهادة بفئة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- حق الشراء مكفول للمصريين والعرب والأجانب دون حد أقصي سواء كانوا أفراد أو مؤسسات.

- يبدأ احتساب العائد اعتباراً من أول شهر الإصدّار ولا يتمّ صرف العائد، وإنما يعاد استثمار قيمة الشهادة وعائدها المحقق لكامل مدة الربع التالي، وهكذا حتى نهاية أجلها مما يعمل على زيادة معدل العائد التراكمي المحتسب عليها.

- يتمّ توجيه هذه الشهادات لتمويل عمليات استثمارية طويلة الأجل تدر عوائد مرتفعة، بما يعطي ميزة لأصحاب هذة الشهادات في الحصول على معدل عائد أعلى من الأوعية الأدخارية الأخرى.

- يجوز لصاحب الشهادة الحصول على 50% من العائد المجمع لها بعد مضي 4 سنوات، كما يحق له استرداد قيمة الشهادة وأرباحها بعد مرور عامين من تاريخ الإصدار وفقاً لجداول الاسترداد الخاصة بهذا الوعاء.

- يمكن أن يتقدم صاحب الشهادة بطلب لعقد عمليات استثمارية مع البنك بضمان الشهادة وبالشروط والأوضاع المتعارف علها في هذا الشأن.

- يمكن لصاحب الشهادة الاستفادة من فرص أداء العمرة في السحب الذي يجريه البنك مرتين في العام على ألا يقل الرصيد عن 5 آلاف جنيه.