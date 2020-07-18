الأقصر تستعد لافتتاح أول مصنع للملابس الطبية والكمامات بطيبة

تشهد محافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة، افتتاح أول مصنع لإنتاج الملابس الطبية والكمامات، بمدينة طيبة شمال المحافظة، والذي يعد الأول من نوعه في محافظات جنوب صعيد مصر.

وقالت المحافظة إنها تقدم الكثير من الدعم للمستثمرين في القطاع الصناعي، حيث نجحت في جذب الكثير منهم لإقامة مصانعهم على أرض الأقصر، من خلال منحهم حزمة من التسهيلات الهادفة لجذب المستثمرين ورجال الأعمال، وتشجيعهم ومساعدتهم على تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة لهم.

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح أول خط إنتاج للملابس والأقنعة الطبية كمرحلة أولى، يعقبها افتتاح خط إنتاج ثانٍ يقوم على صناعة الأسرّة الطبية المستخدمة في أقسام الرعاية المركزة.

وأشارت إلى أن القدرة الإنتاجية للمصنع ستسمح له بتصدر إنتاجه إلى الخارج، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، كما أن الكمامات التي سينتجها المصنع والتي سيتم استخدامها بالفنادق والمنشآت السياحية ستحمل تصميمات ترويجية للقطاع السياحي في الأقصر، وسيتم أيضاً وضع عدة تصميمات مختلفة تناسب جميع الفئات من حيث الألوان.

وأكدت السلطات بالأقصر أن المصنع سيسهم في توفير الكثير من فرص العمل للشباب من الجنسين، وبالتالي خفض معدلات البطالة بالمحافظة.