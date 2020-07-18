"طاقة النواب" تناقش معوقات استخدام السيارات الكهربائية

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عددا من الاجتماعات على مدى اليومين القادمين برئاسة المهندس طلعت السويدي، رئيس اللجنة، حيث تناقش اللجنة الثلاثاء المقبل التحديات والمعوقات التي تواجه استخدام السيارات الكهربائية، والعمل على انتشار محطات الشحن الخاصة بها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة ووزارة البترول.

كما تعقد اللجنة عددا من الاجتماعات خلال الأسبوع الحالي، حيث تعقد غدا الأحد اجتماعا لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة وزارة البيئة للحفاظ على الأشجار العريقة.

وتستكمل اللجنة خلال اجتماعاتها، الإثنين المقبل، مناقشة الآثار الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيكية اُحادية الاستخدام وأهم المخاطر الصحية والبيئة في حضور ممثلي الحكومة.