وزيرة الصناعة: تعاونا مع العصار في ملف السيارات الكهربائية

أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن ملف السيارات الكهربائية من الملفات الهامة لأنه يمس أكثر من محور، يساعد على تحويل استخدام الطاقة للطاقة النظيفة والبعد عن استخدام السولار أو التقليل بشكل تام من استخدامه وكل الدول تتجه إلى استخدام الغاز والطاقة الكهربائية.

وأضافت جامع خلال حوارها عبر خاصية "سكايب"، مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "كنا نعمل مع الفريق الراحل العصار على هذا البرنامج، وعندما وصلت إلى الوزارة، وضعت برنامجا لإحلال سيارات الميكروباص لكي تعمل بالغاز، وهذا البرنامج نعمل عليه، وبالأمس عقد رئيس الوزراء اجتماعا لتحويل استخدام العربيات إلى الغاز، وسنجتمع غدًا لاستكمال هذه المنظومة".

وتابعت، أن معظم الدول العالم تتجه إلى استخدام السيارات الكهربائية ونعمل فيه أيضًا مع وزارة الإنتاج الحربي ووزير قطاع الأعمال لكي نضع منظومة متكاملة والحوافز اللازمة لإطلاق وتفعيل هذه المنظومة.

وأردفت: "نعمل في محور تحويل السيارات التي تعمل بالسولار لكي تعمل بالغاز الطبيعي، والمركبات التي يمضي على صنعها 20 سنة يمكن أن تتحول إلى الغاز".

وأكملت: "هذا الملف يتعاون فيه وزارات كثيرة حتى نخرج بمنظومة متكاملة مثل البترول والمالية والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي والبنك المركزي الذي سيقدم برامج تمويلية خاصة لهذا البرنامج".