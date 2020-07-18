"الإفتاء" توضح رأي الشرع في جريمة التحرش وعقوبة المتحرشين

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، إن ظاهرة التحرش أنواع، فهذه الظاهرة من الممكن أن تصل إلى حد الاغتصاب، لافتا إلى أن المتحرش حتى "التحرش اللفظي" مرتكب لكبيرة من الكبائر، وهناك أنواع من التحرش التي تصل إلى الاغتصاب ويكون عقوبتها الإعدام.

وأضاف الورداني، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية Mbc masr، أنه في كل الأحوال يكون المتحرش فاعل لجريمة من الكبائر التي قد تصل إلى حد الإعدام لأنه يفعل تهديد للأمن المجتمعي كله لأنه بذلك سيدخل في حد الحرابة "نشر الفاحشة في الذين آمنوا، وأنه يسعى في الأرض فسادا" ولكن المسألة لا تقتصر فقط على وقوعه في الزنا، ولكنه يهدد المجتمع وارتكب جريمه الحرابة.

وأكد، أن كل مراحل التحرش بكل أشكاله جريمة وكبيرة، مشيرا إلى أن هناك فرق كبير بين الاضطراب النفسي وبين فاقد الإرادة لذلك تتنوع العقوبات، مشيرا إلى أن الشخص المضطرب بما أنه ما زال لديه إرادة فما زالت الأحكام الشرعية تتجه إليه لأن الله سبحانه وتعالي يقول "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ" لأنه في الإضطراب النفسي لم يفقد إرادته ويستطيع أن يفعل ويمتنع لذلك هو يعد مرتكب للجريمة وهو رأي الشرع في هذه المسألة.