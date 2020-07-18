في خطاب بالإنجليزية.. البابا يتبرأ من الكاهن المجرد: لم يعد قسا

نشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خطابا من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، باللغة الإنجليزية، يعلن فيه تجريد القمص رويس عزيز خليل، كاهن كنيسة مارجرجس بالفكرية بأبوقرقاص، من الكهنوت، وعودته إلى اسمه العلماني "يوسف عزيز خليل"، وذلك بناء على نتيجة التحقيقات التي أجراها المجلس الإكليريكي الفرعي بالمنيا.

والخطاب الذي تم نشره على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال فيه البابا إن تجريد الكاهن تم بسبب الانتهاكات العديده التي ارتكبها، مشيرا إلى أنه بهذا القرار ليس للكنيسة صلة بالكاهن، وأنه تم إخطار السلطات في مصر والولايات المتحدة بذلك، وأن الكاهن لم يعد قسًا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وسبق للبابا تواضروس أن أصدر في 29 فبرير 2014 قرارا بايقاف الكاهن "القمص رويس عزيز" عن الخدمة وكان وقتها منتدب للخدمة في كنيسة مارجرجس يهاملتون فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد التحقيق مع الكاهن ومواجهته وثبات صحتها.

وقال البابا في قراره أنه تم إيقاف الكاهن عن ممارسة جميع الأعمال الكهنوتية منذ منتصف 2013 شفويا وحاليا كتابيا وعليه العودة إلى خدمته بمصر في إيبارشية المنيا وأنه لا يحق له القيام بأية خدمات كهنوتية في الكنيسة بأمريكا وبلاد المهجر.