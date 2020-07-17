صورة.. وزيرة الهجرة تدعم البابا تواضروس: يتعرض لحملة إساءة شرسة ممنهجة

نشرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج صورة جديدة لها مع البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، معلنة عن دعمها الكامل له ضد حملات التشويه التي يتعرض لها.

وكتبت مكرم: "ومن أنواع الحروب الجديدة هدم الرموز الدينية، خاصة لما بتبقى الرموز وطنية، محبة ومخلصة لوطنها.. البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خليفة مارمرقس الرسول اللي بشر بالمسيحية في مصر، يتعرض لحملة إساءة شرسة ممنهجة من كتائب الكترونية".

وأضافت مكرم: "دعمي الكامل لقداسته، ومش بس علشان هو رئيس الكنيسة المصرية، إنما كمان علشان كل اللي عمله في الداخل والخارج للحفاظ على مصر".

واختتمت مكرم: "البابا طلب حاجة واحدة بس.. صلوا لأجلي".