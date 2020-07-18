تنمية موارد الدولة: فرض رسم 5% من قيمة الهاتف المحمول واكسسواره

تبدأ شركات المحمول في تحصيل ضريبة الدمغة من للمستخدمين لصالح الدولة بداية من الشهر الجاري.

وتلقى مستخدمو الهاتف المحمول رسالة بخصم 67 قرشًا كرسوم ضريبة الدمغة خلال شهر يوليو، بدلًا من 51 قرشًا لعملاء الكارت المدفوع مقدما، بزيادة 16 قرشًا عما كان يحصل سابقًا، كما ارتفعت قيمة الضريبة بالنسبة لعملاء الفاتورة لتصبح 8 جنيهات بدلًا من 6.10 جنيه، تحصل سنويًا.

ويأتي ذلك بعد التصديق على القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وينص تعديل القانون على إنه سيجري إضافة قيمة الضريبة كاملةً "ثمانية جنيهات" على فاتورة المشترك مرة واحدة سنويًا بالنسبة لعملاء الفاتورة، أما بالنسبة لعملاء الكارت المدفوع مقدماً، فبدءًا من شهر يوليو 2020 سيتم خصم مبلغ الضريبة بواقع 67 قرشًا شهرياً بدلاً من 51 قرشًا.

وطبقا لتعديلات القانون الجديدة، التي وافق عليها البرلمان وحصلت "الوطن على نسخة منه" بعد نشره بالجريدة الرسمية، سيتم إضافة رسم قدره 5% من قيمة أجهزة التليفون المحمول وأجزاؤه وجميع الاكسوارات الخاصة به مضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.