الجائزة اشتراك مدى الحياة.. نتفليكس تعلن مسابقة لـ"لعبة فيديو" جديدة

أعلنت منصة نتفليكس، منح حساب نتفليكس الأبدي، بواقع 1000 شهر من الخدمة، للاعب الحاصل على أعلى الدرجات في لعبة الفيديو الجديدة، المستندة إلى الفيلم الأصلي (The Old Guard).

ومن المقرر أن تستمر المسابقة حتى غدًا الأحد الموافق 19 يوليو، وبمجرد انتهاء وقت المسابقة، سيتم منح اللاعب الذي حصل على أفضل نتيجة، اشتراكًا لمدة 83 عامًا.

وبدأت أحدث فيلم أصلي من نتفليكس مرصع بالنجوم، يحمل اسم (The Old Guard)، بالبث الأسبوع الماضي، واحتفالًا بوصوله، تمنح المنصة حساب نتفليكس واحد للاعب الذي يحصل على أعلى نتيجة في اللعبة استنادًا إلى الفيلم.

واللعبة الأصلية المستخدمة في المسابقة تعكس أحداث الفيلم، وهي لعبة فيديو قائمة على المتصفح، حيث سوف تلعب دور الشخصية الرئيسية في الفيلم أثناء اللعبة، وتقاتل جحافل الأعداء باستخدام (Labrys) فقط، المعروف بفأس عملاق مزدوج الشفرة، لكن كما هو الحال في الفيلم، الموت ليس النهاية، فالقتل يبطئ الحركة فقط، لذا للحصول على أعلى الدرجات، عليك هزيمة الأعداء دون التعرض للضرب، وبأسرع وقت ممكن.

وتقام المسابقة على موقع www.oldguardgame.com، وكل من يملك الرقم 1 بمجرد انتهاء وقت المسابقة، سيأخذ حساب نتفليكس دائم.