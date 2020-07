أول أغسطس.. نتفليكس تعرض I Am Ali عن حياة أسطورة الملاكمة محمد علي

أعلنت نتفليكس عرض الفيلم الوثائقي I Am Ali عبر منصتها، يوم 1 أغسطس، ومدته ساعة و51 دقيقة، إنتاج 2014، إخراج وتأليف Clare Lewins، وتقييمه على موقع السينما imdb، 7.2 من 10.

والفلم الوثائقي I Am Ali، يسرد قصة حياة أسطورة الملاكمة، مع نشر جزء من الأرشيف الشخصي لـ"علي"، إضافة إلى المقابلات والشهادات من دائرته الداخلية من العائلة والأصدقاء.

يذكر أنّ السيرة الذاتية لأسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، ألهمت صناع السينما لإنتاج أفلام عن حياته، بينها فيلم "علي"، بطولة الممثل الأمريكي "ويل سميث".

ترشح "سميث"، عن دوره في الفيلم لجائزة الأوسكار والجولدن جلوب، إخراج مايكل مان، وشارك جيمي فوكس في البطولة.

وجرى تقديم الفيلم الوثائقي "When we were kings"، عن أسطورة الملاكمة عام 1996، الذي يحكي عن المباراة التي أقيمت للوزن الثقيل عام 1974 في زائير بين "علي" وجورج فورمان، والفيلم مدته ساعة و28 دقيقة ومن إخراج ليون كاست.

وعام 1977، جرى إنتاج فيلم "الأعظم"، وشارك فيه محمد علي بنفسه، ويحكي عن حياته حتى عام 1974، ويتضمن مسيرته الرياضية، واعتناقه الإسلام، والفيلم من إخراج "توم جريس".

وشارك محمد علي كلاي، كممثل من خلال مشاركته في فيلم "طريق الحرية"، ولعب دور "Gideon Jackson".