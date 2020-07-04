طرح فيلم "Blow" لجوني ديب وبينلوبي كروز على نتفليكس أول أغسطس

أعلنت منصة نتفليكس عن طرح فيلم "Blow" للمخرج تيد ديمي، يوم 1 أغسطس المقبل.

"Blow" بطولة جوني ديب، بينلوبي كروز، فرانكا بوتينتي، ومأخوذ من كتاب لـ بروس بورتر، وكتب السيناريو كل من David McKenna، وNick Cassavetes.

الفيلم إنتاج عام 2001، ومدته ساعتين و4 دقائق، وتكلفة إنتاجه 53 مليون دولار، وحقق أرباح تخطت الـ 83 مليون دولار، وتم تصويره بين أمريكا والمكسيك.

وترشح جوني ديب لجائزة أوسكار 3 مرات، عن فيلم قراصنة الكاريبي عام 2004، وفيلم Finding Neverland عام 2005، وفيلم Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street لكنه لم يحصدها ولا مرة.

وشارك جوني مؤخرا في فيلم "ميناماتا"، الذي عرض في مهرجان برلين السينمائي 2020، وجسد خلال الفيلم دور مصور الحرب الأمريكي الشهير دبليو يوجين سميث، الذي ساعد في لفت انتباه الناس إلى التسمم المفاجئ الذي وقع في مدينة ميناماتا في محافظة كوماموتو في اليابان، وراح ضحيته الكثير.

وتم اختيار "ديب" للمشاركة بصوته في سلسلة رسوم متحركة جديدة بعنوان "Puffins" من إنتاج شركة Iervolino Entertainment الإيطالية.