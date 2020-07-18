عمرو سعد ينعى صديق طفولته: "خد معاه جزء كبير من ذكرياتى الحلوة"

نعى عمرو سعد، صديق طفولته أيمن رجب، الذى وافته المنية متأثرا بالمرض اللعين، برسالة مؤثرة مستعرضا خلالها ذكرياتهما سويا، فضلا عن صراع الراحل القصير مع المرض.

وكتب الفنان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "فيه ناس بنحس بيهم قوى أما نفتقدهم، أهمهم الصحاب، والنهاردة الموت غيب صديق طفولتي أيمن رجب، وخد معاه جزء كبير من ذكرياتي الحلوة، بعد صراع قصير جدا مع المرض اللعين".

وأضاف عمرو سعد: "وأنا في المقابر عدت قدام عيني تفاصيل أيام المدرسة والمذاكرة والشقاوة والفسح أيام العيد، وماكانش ممكن وقتها حد فينا يتصور أنه يا حبيبي يموت، وفجأة هيوصل التاني هنا، لكن ربنا كريم ورحيم، وأنت طيب وأمك وأبوك راضين عنك، ربنا يصبر كل أصحابك وأهلك، وأخوك أحمد رجب حبيبي، وأخويا وأختك وأمك الطيبة الحنونة، أسألكم الدعاء والفاتحة".

وكان عمرو سعد، نشر سابقا صورًا لنهر النيل، مؤكدًا أن تدفقه سيستمر أبد الدهر، وكتب: "نثق في استمرار تدفق النيل كما تدفق لآلاف السنين قدر الثقة في توحد الشعب المصري خلف قيادته السياسية المخلصة ونثق أن حدود مصر ستظل آمنة قدر إيمان وعزيمة وصدق مقاتليها".

يذكر أن النجم عمرو سعد، شارك كضيف شرف في مسلسل الاختيار في موسم رمضان الماضي، من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.