الصحة تتوقع موجة ثانية من فيروس كورونا في نوفمبر

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العملية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن كورونا ليس من الفيروسات الجديدة في العالم، إذ أنه متواجد منذ 1960، كما حدثت 6 موجات من الفيروس على مدار التاريخ، لذلك جرى تسميته في البداية "مستجد".

وأضاف "حسني" خلال مداخلة مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "MBC مصر 2"، أن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد ستظهر في شهر نوفمبر المقبل، بالتزامن مع فيروسات موسمية أخرى معروفة، لذا من الضروري جدا التشخيص الدقيق للتفرقة بين الفيروسات.

وأوضح أن أعراض الفيروس حاليا أقل حدة من بداية الجائحة، وهناك تغيرات في الأعراض، لكن سرعة الاستجابة لأدوية بروتوكول العلاج أفضل بكثير من السابق، لافتا إلى أنه من المتوقع ظهور الموجة الثانية للفيروس مع وجود العلاج الواقي والشافي، ولذا لن تكون قوية، مؤكدا جاهزية وزارة الصحة للتعامل مع جميع الاحتمالات.