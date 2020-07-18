غلق عيادة "جلدية وسمنة ونحافة" تديرها طبيبة بيطرية بالمنيا

أغلقت إدارة العلاج الحر بإدارة صحة ملوي في المنيا، عيادة تديرها طبيبة حاصلة على بكالوريوس طب بيطري، وتمتهن مهنه الطب البشري "أمراض جلدية ونحافة وسمنة"، وذلك ضمن حملة على المنشآت الطبية المخالفة.

وتلقت إدارة العلاج الحر بملوي، جنوب المنيا، بلاغًا، بتضرر أحد الأشخاص المترددين على مركز طبي بحي وسط مدينة ملوى، يعاني من مشاكل في البشرة، وقيامه بدفع قيمة الكشف 50 جنيهًا وقيمة الإستشارة بـ25 جنيهًا.

وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عماد بحلس مدير إدارة العلاج الحر بملوي وثلاث أعضاء، حيث توجهوا إلى محل البلاغ، وبسؤال المديرة المسؤولة عن المكان قررت أنها حاصلة على بكالوريوس طب بيطري، في حين أن المركز الخاص بها مخصص لعلاج السمنة وتفتيح البشرة والأمراض الجلدية وكذلك العلاج الطبيعي، وتم مصادرة روشتات مطبوعة باسم الطبيبة، وضُبطت أجهزة تفتيح بشرة وعلاج سمنة.

وأُغلقت العيادة، وحُرر محضران إداري وآخر أحوال، وأُبلغت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصرف.