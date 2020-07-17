استرداد 9 آلاف و800 فدان من أراضي الدولة في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة.

وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 99 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 12 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة، بمساحة 1229 مترا مربعت، و28 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 6728 مترا مربعا، و59 حالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 9829 فدانا، و43 قيراطا، و12 سهما.

وأضاف، أن الوحدة المحلية لمركز بني مزار، أزالت 34 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 7622 فدانا، بالإضافة لإزالة 16 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 4898 مترا مربعا.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاي، من إزالة 4 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة، على مساحة 1516 مترا مربعا، كما جرى إزالة 5 حالات بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 38 فدانا و12 قيراطا.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، من إزالة 9 حالات تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة بمساحة 1154 مترا مربعا، وحالتي تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة بمساحة 90 مترا مربعا، و9 حالات تعد بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 1020 فدانا و12 قيراطا.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 3 حالات تعد على أراضي زراعية خاصة بمساحة 75 مترا مربعا، وحالة تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة بمساحة 50 مترا مربعا.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، حالتي تعد على أراضي أملاك دولة بمساحة 73 مترا مربعا، وحالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 180 فدانا، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، 3 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة بمساحة 101 متر مربع.

فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، 10 حالات تعد على أراضي زراعية بمساحة 969 فدانا و19 قيراطا و12 سهما.