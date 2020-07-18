مستشفى مطاي العام في المنيا يسجل "صفر" إصابات بكورونا

أكّدت مصادر طبية في المنيا، أنَّ مستشفى مطاي العام، ضمن 14 مستشفى مخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، لم يستقبل أي حالات جديدة مصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية.

كان المستشفى شهد مطلع الشهر الجاري، تعافي وخروج أكبر معمرة من فيروس كورونا المستجد، وتدعى الحاجة نبوية محمد من مركز العدوة، في أقصى شمال غربي المحافظة، وعمرها 107 أعوام، وجرى حجزها في المستشفى يوم 25 يونيو، وتماثلت للشفاء وخرجت يوم 6 يوليو.

وخصصت المنيا 14 مستشفى لاستقبال حالات المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مستشفى عزل ملوي، وذلك ضمن 320 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيصها لاستقبال جميع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس.

والمستشفيات الـ14 هي: "مطاي المركزي، بني مزار، العدوة، مغاغة، الفكرية المركزي، الصدر بمدينة المنيا، ملوي، الحميات بالمنيا، ومغاغة، والعدوة، وديرمواس إلى جانب مستشفى المبرة، وجراحات اليوم الواحد بمركز سمالوط."