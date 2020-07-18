طبيب يجيب.. كيف يمكن عودة الأفراح والمؤتمرات في ظل فيروس كورونا؟

على مدار 4 أشهر كاملة، أغلقت قاعات الأفراح والمؤتمرات أبوابها، التزاما بقرارات التباعد الاجتماعي، ومنع الاختلاط في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، خلت فيهم من أصوات موسيقى الاحتفالات الصاخبة، ونقاشات مهمة في أروقة قاعة المؤتمر، وبعد أن شهدت الأزمة انفراجة، تقدم مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، بطلب لوزارة السياحة، للسماح بإقامة الأفراح والندوات في الفنادق، مع وضع إجراءات احترازية مناسبة.

قال علاء عقل، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن فنادق القاهرة والإسكندرية، طلبت السماح بإقامة الأفراح والندوات في الفنادق، وبناء على هذا الطلب، تقدمنا بطلب لوزارة السياحة، لدراسة وضع إجراءات احترازية للسماح للندوات والأفراح والمؤتمرات، موضحا أن هذه الإجراءات حاليا محل دراسة، وقريبا سيتم إصدار اشتراطات عامة بها، "لسة متحددتش هل لما ترجع هترجع بنسبة 25% ولا 50%".

وأضاف "عقل" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن معظم الفنادق التي فتحت أبوابها في الثلاث محافظات المسموح لها استقبال سائحين من الخارج، التزمت بالإجراءات الاحترازية الموضوعة، وهناك حالات نادرة لم تلتزم، وتم توقيع عقوبات حيالها، والتي تتضمن سحب الترخيص منه، ويتم منحه فرصة لتوفيق أوضاعه.

كيف يمكن أن تعود الأفراح وقاعات المؤتمرات في ظل وجود فيروس كورونا؟

الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، بدأ حديثه لـ"الوطن"، بالتأكيد على أن تنظيم المؤتمرات وفقًا للإجراءات الاحترازية ليس أمرًا صعبًا بخاصة إذا تم ترقيم المقاعد وووضعها على مسافات متباعدة وفقًا لترتيب الأرقام، حسب تعبيره.

ارتداء الكمامات الطبية لكافة الحضور بقاعة المؤتمر مع الحرص على تعقيم الأيدي قبل الدخول، خطوة آخرى أكد عليها حتة كأحد ضوابط عودة المؤتمرات في ظل كورونا، لافتًا إلى أنه من الأفضل إيجاد وسيلة تهوية بالمكان لتجديد الهواء بشكل متكرر داخل القاعة.

أما عن عودة الأفراح في ظل كورونا، فهي المعضلة الأكبر، بحسب قول حتة، وذلك لإن الأفراح قائمة على التقارب بين الحضور، وهنا يجب على أصحاب القاعات تحديد أعداد محددة للحضور حسب مساحة المكان مع التشديد على عدم الدخول إلا بارتداء الكمامة الطبية.

وتابع استشاري الطب الوقائي أن أحد أهم ضوابط عودة الأفراح في زمن كورونا، يتمثل في منع الأكواب وأدوات الطعام العادية واستبدالها بالبلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وإن كان من الأفضل منع الطعام والاكتفاء بتقديم شيكولاتة للحضور لمنع العدوى من خلال استخدام أدوات الطعام والشراب.