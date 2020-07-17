"المنشآت الفندقية": نناقش مع "السياحة" ضوابط عودة الأفراح والمؤتمرات

قال علاء عقل، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن فنادق القاهرة والإسكندرية، طلبت السماح بإقامة الأفراح والندوات في الفنادق، وبناء على هذا الطلب، تقدمنا بطلب لوزارة السياحة، لدراسة وضع إجراءات احترازية للسماح للندوات والأفراح والمؤتمرات، موضحا أن هذه الإجراءات حاليا محل دراسة، وقريبا سيتم إصدار اشتراطات عامة بها، "لسة متحددتش هل لما ترجع هترجع بنسبة 25% ولا 50%".

وأضاف "عقل" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن معظم الفنادق التي فتحت أبوابها في الثلاث محافظات المسموح لها استقبال سائحين من الخارج، التزمت بالإجراءات الاحترازية الموضوعة، وهناك حالات نادرة لم تلتزم، وتم توقيع عقوبات حيالها، والتي تتضمن سحب الترخيص منه، ويتم منحه فرصة لتوفيق أوضاعه.

وأشار إلى أن أسعار تلك القاعات حال فتحها، تكون "عرض وطلب"، مردفا: "مادام القاعات مقفولة، مما لا شك فيه عشان نحفز الناس، تيجي وتحجز ومن غير المنطقة المنشأة، هتبالغ في إيجار القاعات، ودة رأيي، وبالتالي لن تغالي فيها عشان هو عاوز يشتغل بأسعار تشجيعية".

وأكد أن فنادق القاهرة، تأثرت من الإغلاق بنسبة 100%، بينما في الإسكندرية تزامنا مع المصيف، بدأت الفنادق تنتعش نسبيا، "فنادق القاهرة تعاني معاناة شديدة"، لافتا إلى أن السياحة الخارجية، مؤشر جيد جدا، لكن بالطبع سيكون ضعيفا مقارنة بما قبل جائحة فيروس كورونا.