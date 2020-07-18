مفكر قبطي يوضح شروط تأكيد ظهور العذراء بدير مواس: ليست متروكة للعاطفة

"فوق القباب بصوا وشوفوا الست العذراء منورة"، ترنيمة من عشرات الترانيم، التي تحتفي بظهور السيدة العذراء مريم،د في مصر، يرددها الشعب القبطي لتذكرهم بمعجزات سابقة تجلت فيه السيدة العذراء بنور نوراني في السماء، في محيط كنائها، ليعود الحديث مرة أخرى بعد مرور أعوام على آخر واقع فعلية، حيث تداول عدد من الأقباط الأرثوذكس، صورا على مواقع التواصل الاجتماعي، لما قيل إنه ظهورا للعذراء على منارة كنيستها بدير مواس‏ في المنيا.

الصور التي انتشرت مساء أمس، لم يصدر عنها أي بيان رسمي من الكنيسة القبطية حتى الآن، لكن الرواية تعتمد على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والصور التي جاءت بتاريخ ووقت الظهور، لكنها أرسلت للإيبارشية للتأكيد أو النفي.

زاخر يوضح شروط تأكيد الظهور

وقال المفكر القبطي كمال زاخر، إن هناك عدة شروط للحديث عن الظهور النورانية، خصوصا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتتمثل في اتخاذ الكنيسة خطوات رسمية، تبدأ بمتابعة كنيسة تتم من خلال تشكيل لجنة من الأسقف المسؤول عن الإيبراشية التي شهدت "معجزة الظهور"، وحال كانت في القاهرة أو الإسكندرية يتولي البطريرك تشكيلها، وإرسال وفدا رسميا وكتابة تقير بناء على الملابسات والوقائع، ومن ثم تعتمد الكنيسة بشكل رسمي نفي أو تأكيد الظهور.

وأكد المفكر القبطي، في حديثه لـ"الوطن"، أن الوقائع المشابهة والتي تعتمد "معجزة" في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعد شهر أو أكثر من التدقيق والمتابعة، لا تترك دون نفي أو إثبات، كما أنها لا تترك للعاطفة الشعبية أو مجالا للشائعات، لأي سبب من الأسباب، ولعل أشهر الوقائع المماثلة والتي طبقت فيها كل هذه المواصفات، كانت واقعة ظهور العذراء في كنيسة الزيتون عام 1989.

وكان في الزيتون ابتداء من أبريل 1968، توالى ظهور السيدة العذراء، وكان الظهور يستمر لفترة زمنية طويلة وصلت في بعض الأحيان إلى ساعتين وربع كما حدث في فجر الثلاثاء 3 إبريل سنة 1968، وحدث ان ظهرت لأكثر من ساعتين دون انقطاع وذلك ابتداء من 2 إبريل سنة 1968، بحسب موقع تراث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "القديس تكلا".

وأشار زاخر، إلى أنه غالبا ما تأخذ المعجزات من هذا النوع نحى روحاني ويترجم الكثيرين بأن "السماء تحاول طمأنة سكان الأرض" كما تواجه أيضا حملات تشكيك ورفض، إنما الخوف بحسب زاخر هو تحويل هذه المعجزات من محاولات طمأنة لتغييب والاعتماد على الغيبيات في حل الأمور عموما.

وتابع: نحن في دولة تعددت فيها الأديان والمذاهب وهناك من يقبل ومن يرفض بحسب اعتقاده، وبالتالي يجب التعامل معها في حدودها الصريحة وعدم ربطها بالعقيدة، فالظهور النورانية ليست من الأمو الأساسية في العقدية المسيحية إنما هي أمر استثنائي يحمل دلائل وأمور ورحية مختلفة من شخص لآخر.

أبرز ظهور للسيدة العذراء في مصر

وإلى جانب ظهور العذراء مريم في كنيسة الزيتون، هناك وقائع أخرى، ذكرها موقع القديس تكلا تمثلت في: ظهور العذراء في شبرا سنة 1986 في كنيسة القديسة دميانة بدأ الظهور يوم 25 مارس سنة 1986.

وبدأت مشاهدتها بصورة جماعية مساء الثلاثاء 16 برمهات 17.2 للشهداء 25 مارس 1986، وظهور شنتا الحجر انتشرت مؤخرًا خلال صوم العذراء أغسطس 1997، وظهور في أسيوط، 2000-2001.