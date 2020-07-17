حظك اليوم الجمعة 17-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء قائد ماهر، ويكره السير وراء الأوهام، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تحافظ اليوم على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر معاكس وعليك أن تتجاهل الاستفزازات ولا تستسلم للغضب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.