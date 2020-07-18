مصادر كنسية توضح حقيقة ظهورات العذراء في ديرمواس بالمنيا

كشفت مصادر كنيسة، بمطرانية ديرمواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس، في جنوب محافظة المنيا، تفاصيل ما تردد حول ظهورات نورانية للسيدة العذراء، أعلى كنيستها الجنوبية بالمدينة.

وقالت المصادر، إن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورا لظهور السيدة العذراء فوق كنيستها بمدينة ديرمواس، وهو ما أعتبره البعض رسالة سلام في ظل الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد.

وأضاف أن بعض المارة شاهدوا ظهور "العذراء" فوق الكنيسة التي تحمل اسمها بديرمواس، وسجلوا هذا من خلال التقاط الصور، ومقاطع الفيديو، التي خرجت بعد ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن العذراء ظهرت فوق الكنيسة، لكن لا يمكن تحديد وقت استمرارها، ربما ساعة أو أكثر من ذلك، لكن المؤكد أنها ظهرت وشهود العيان هم من سجلوا ذلك بكاميرات هواتفهم.

وأوضحت المصادر الكنسية، أن ظهور العذراء في هذا التوقيت هو رسالة بأن الله موجود، كما أن العذراء تبعث برسائل طمأنينة في زمن يتنشر فيه وباء بحجم فيروس كورونا، ووجود بعض الاضطرابات التي يترقب المصريين جميعا مرورها بسلام، منوها أن المطرانية لم تتواصل مع المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لكنها ستكون خطوة تالية في حالة تكرار ظهور العذراء لتوثيق الحدث، كما هو متبع.

وكان عدد من الأقباط أكدوا أنهم شاهدوا فجر الجمعة ظهورات نورانية للعذراء مريم على منارة كنيستها الجنوبية بديرمواس، وتم تصوير هذه الظهورات بالتاريخ والوقت، مؤكدين أن هذه الظهورات فرح وتعزية لما نمر به، وأن الكنيسة تترقب أي ظهورات أخرى قبل إصدار أي بيان للتأكيد، كما أن هذه الظهورات تقترب مع موعد صوم السيدة العذراء، وظهورها دائما يكون رسالة عزاء في وقت الأزمات ورسالة فرح للجميع طالبين شفاعتها، وأن يعطى الله السلام للعالم ويرفع الوباء ويبعد عنا ويلات الحروب ويحفظ بلادنا.