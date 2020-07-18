عدم اختصاص "الإداري" بنظر دعوى استبعاد حزب الثورة من انتخابات الشيوخ
كتب:
محمد عيسى
05:51 م | السبت 18 يوليو 2020
قضت محكمة القضاء الإداري، منذ قليل، بعدم اختصاصها النوعي بنظر الدعوى المقامة من أسامة أحمد فؤاد المحامي، وكيلًا عن سيد محمد حسن محمود رئيس حزب الثورة، والتي يطالب فيها بوقف قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بعدم أحقية حزب الثورة ضمن الأحزاب التي يسمح لها بالترشح لمجلس الشيوخ، وأحالت الدعوى المحكمة الإدارية العليا بلجنة شؤون الأحزاب.
اختصمت الدعوي التي حملت رقم 47067 لسنة 74ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته.
وقال المدعي في دعواه، أن حزب الثورة جرى إشهاره بتاريخ 17 أكتوبر 2017، وأن الطاعن محمد حسن محمود وكيل المؤسسين الرئيسي ورئيس الحزب الحالي، بموجب اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 18 أكتوبر 2019.
وتابع المدعي، بأن حزب الثورة تقدم بعدد من المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، إلا أن الأعضاء المتقدمين لمجلس الشيوخ فوجئوا بعدم قبول اللجنة العليا للانتخابات لأوراق ترشحهم، على زعم أنه لا يوجد اسم حزب الثورة ضمن الأحزاب التي يسمح لها بالترشح وذلك بناء على الخطاب الصادر من لجنة شؤون الأحزاب.
وأضاف المدعي، أن الحزب قائم وله وجود على أرض الواقع، ولا يوجد حل لهذا الحزب أو وقف أو تجميد لعضويته، وهذا المنع يعد مخالفة دستورية صريحة.